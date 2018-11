Det gror godt i det lokale musikkmiljøet i Bodø for tiden. Ungguttene i Regnvær er for tiden aktuell med sin siste singel «Andrevalg» og vi tok en prat med gutta som du kan høre her:

