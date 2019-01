Stor artist til Bodø

Parken Live har sluppet nok en godbit til musikklivet i Bodø 2019. Fra før vet vi Karpe kommer til Bodø i mars, men dagens slipp får muligens Karpe til å virke som småfisker sammenlignet. Selveste Robert Plant, mest kjent som vokalist i Led Zeppelin tar turen nordover i juni.

Led Zeppelin er et av tidenes største rockeband og helt der oppe med band som The Rolling Stones, The Beatles og Pink Floyd. Bandet ble oppløst så tidlig som i 1980 etter at trommeslageren Jon Bonham gikk bort, men musikken deres har for alltid levet videre. Etter at det bluesbaserte britiske bandet som herjet på 70-tallet ble oppløst har blant annet vokalist Robert Plant gått videre med solo-eventyr. For øyeblikket er han aktuell med Robert Plant & The Sensational Spaceshifters, som altså er bandet som tar turen til Bodø Spektrum 21. Juni 2019.

– Det er med en enorm glede og stolthet at vi har fått til dette. Det er en milepæl for oss i Parken Live. Han er en av tidenes beste vokalister, og han er jo stemmen til Led Zeppelin, sier Gøran Aamodt til Avisa Nordland.

Parken la selv dette ut på sin facebookside i dag tidlig:

Parken Live i samarbeid med Live Nation Norway presenterer: Det er med enorm glede og en stor porsjon stolthet vi kan presentere en av tidenes største rockestemmer – Robert Plant til Bodøhallen fredag 21. juni 2019!

Billettsalget starter onsdag 12. desember kl 10:00!