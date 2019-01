Popdronning til Opptur

Det var knyttet stor spenning til det annonserte artistslippet til Opptur mandag klokken 10.00. Selv hadde de gitt et hint med at det var en kvinnelig artist som ble sluppet, nå er det klart hvem som gjør comeback til Opptur.

Popdronningen Julie Bergan returnerer til Opptur i 2019. Hun spilte også der i 2017 og er nå klar for comeback på Bankgata kunstgress siste helga i juli.

Dette la opptur selv ut på sin facebookside:

Julie Bergan

Popdronninga tar turen til Opptur 2019.

Med over 300 millioner streams på Spotify og et 2018 fylt med konserter på alt fra Coachella til EDC, sammen med Alan Walker er Julie i et kjempedriv. Nå kommer hun tilbake til oss! Legg til en god katalog hits og et av Norges mest energiske show så har vi en kjempefest på Bankgata til sommeren.