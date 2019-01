Stort artistslipp til to lokale festivaler

Både Gatafestivalen på Fauske og Oppturfestivalen i Bodø slapp mandag morgen nye navn. På Gata ble det klart hele fire nye navn i dag, mens på Opptur ble det sluppet en ny hitmaskin, sjekk hvem her.

Både Opptur og Gata hadde annonsert på forhånd at de ville slippe nye navn mandag klokken 10, med samme eiere er nok ikke det tilfeldig. Det er nok heller ikke tilfeldig at det da er samme artist som skal spille på begge festivalene som arrangeres i Salten med to ukers mellomrom.

Seeb

Poptrioen Seeb tar turen tilbake til Bodø i sommer, først for å spille på Opptur i slutten av juli, for så å ta turen til Fauske og Gatafestivalen i starten av august.

– Seeb er en produksjonsduo som bor og jobber i Norge, og skaper moderne musikk som elsket og nytes av millioner av mennesker over hele verden.

Seeb, hvis navn består av initialene til Simen Eriksrud og Espen Berg, utgav sin første remix våren 2015, og lenge hadde de et Hype Machine # 1 spor med deres friske take på Kieszas «Cut Me Loose». Dette var første gang verden hørte deres varemerke som er bygd på vokal tweaks og en særegen sound.. Sporet ble raskt fulgt av en remix av Shawn Mendes ‘»Stitches», før de droppet sin massive mashup av Mike Posners «I Took A Pill In Ibiza». Den nå berømte remixen eksploderte på Spotify, klatret raskt til # 2 på Global Spotify Chart, som konverterte til vanlig radio og toppet på # 4 på Billboard Hot 100, noe som gjorde den til den nest mest spilte sangen globalt i 2016. De fulgte dette opp med en forbløffende samling av originaler, remaker og remixer, og først og fremst debutopprinnelsen «Breathe (feat Neev)», smash remixen av Coldplay’s «Hymn For The Weekend», deres samarbeid med OneRepublic «Rich Love» og utgivelsen «Drink About »med den norske sangeren Dagny, la Gatafestivalen ut på sin facebookside.

Videre slapp Gatafestivalen tre artister til i samme tidsrom.

Joddski

– Tungtvann-veteranen Joddski har ikke ligget på latisden siste året. Bokutgivelse -med påfølgende bokbadturne, samarbeid med old school-legender som Sugarhill Gang og Melle Mel er bare toppen av isfjellet. I fjor begynte sagaen om «Glasshuset», Joddskis første album spilt inn hjemme i Bodø, skrev Gata på facebook i dag.

Jenny of Ace of base

– 90 tallet`s Ace of base til Gata 2019, som en signatur i bookingen av artister til Gata kommer i år selveste toner fra Ace of base til fylle festivalområdet. Vi har som mål å ha værtfall en 90 talls artist på plakaten , i år blir Jenny Bergren fra Ace of base som kommer Ace of base herjet hitlistene på 90 tallet med hiter som «All thats she wants» «Wheel of Fortune» «The sign» beautiful life og mange mange flere. Dette kommer til å bli allsang som vi aldri har hørt det før. Jenny of Ace of base turnerer i år med konspetet «We love the 90`s» Totalt blir det 16 store arena-show i Europa i 2019, og selvfølgelig en tur til Fauske i August 2019.

Plumbo

Plumbo er fra før kjent for slagere som «Bade naken», «Ting på Gli» «Møkkamann» og «Ola Nordmann». Katalogen av egenskrevet musikk er blitt solid, noe som er upåaktet med tanke på at bandet startet opp som et rent coverlåt band. Plumbo er et rutinert liveband, med bredde, variasjon og ikke minst godt «trøkk». Pur spilleglede, scene entusiasme og allsang, hører med på konsertene. Bandets Facebookside har mer enn 45000 følgere, og fansen kommuniserer enorm begeistring for bandets konserter. Bandet vant Spellemansprisen for «Årets hit» i 2011, og siden har musikken blitt allemannseie, med appell til opp til tre generasjoner. Bandet har mottatt en rekke platina og gulltrofeer, og har tilsammen ligget 46 uker på VG lista, kunne vi lese på faceboksiden til Gata.