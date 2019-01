Til helgen åpner endelig Vestvatn Alpinanlegg

Etter planen skulle Vestvatn Alpinanlegg åpne for knappe to uker siden, men mye mildvær har ført til utsetning i planene. I går kom i midlertdig alpinanlegget med gladnyheten at endelig er det klart for åpning til helgen.

Vestvatn alpinanlegg har vært klar til sesongåpning ved flere anledninger, men åpningen har flere ganger blitt nødt til utsettes. Det har ledelsen for alpinanlegget meldt på deres Facebook-side. – Det er med tungt hjerte vi må si at vi ikke rekker åpning denne helga likevel. Mildvær og mye regn har gjort at all snøen er helt gjennomvåt og vi mangler snø på noen sentrale steder, meldte de tidligere. Ledelsen satte så en ny dato for åpning. – Vi kommer sterkere tilbake og håper å kunne ønske velkommen til sesongstart 5. januar, skrev Vestvatn alpinanlegg. Slik ble det dessverre ikke for Vestvatn alpinanlegg som ligger rundt ni kilometer fra Misvær i Bodø kommune. – Vi hadde trua, og har jobbet på for å bli klare til helga, men må nå dessverre konstatere at dagens mildvær og mye regn har sabotert åpningen denne helgen også. Vi håper på mer snø og muligens snøproduksjon neste uke og sikter mot åpning neste helg, meldte alpinanlegget. Nå er tonen i Misvær en helt annen og det er stor optimisme knyttet til åpning av alpinanlegget. – YES. Endelig har vi fått skikkelig snøfall og vi gleder oss til åpning nå på lørdag, melder de på Facebook. – Vi hadde en liten førpremiere i går for dugnadsgjengen og skigruppa på Bodin VGS, og det kan meldes om fantastiske forhold, melder de torsdag 10. januar. Nå går det igjen mot åpningen og lørdag 12. januar klokken 10 skal det være klart for skikjøring.