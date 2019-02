Britisk verdensstjerne headliner Parken 2019

For alle festivalglade bodøværinger var det stor spenning knyttet til det annoserte headlinerslippet til Parkenfestivalen 2019 fredags morgen. Stor spenning var det og på hvem som skulle åpne hele festivalen, nå er begge sluppet:

Første slipp var klokken 09:00, da var det første artist ut på hele festivalen og artisten som åpner parkscena som skulle slippes. I år får vi et gjensyn med den svenske artisten Daniel Norgren som sist spilte på festivalen i 2012, denne gangen åpner han altså hele festivalen.

Parkenfestivalen la selv dette ut på sin facebookside ett minutt på ni i morges:

– Daniel Norgren åpner Parkenfestivalen 2019!

Daniel Norgren er en blanding av alt som er bra innenfor musikk. Du vil finne litt blues, litt folk, litt lofi-country og en stemme som treffer alle gode nerver i kroppen din. Han er fortsatt litt som en gjemt skatt og regne, men for alle som så han under Parken 2012, så vet man at vi her snakker om en liveartist av et helt sjeldent kaliber. Rett og slett den perfekte åpningen av Parken 2019!

Årets headliner

Den største spenningen var det nok knyttet til hvem som skulle avslutte hele festivalen og hvem som er årets andre headliner da det fra tidligere er klart at Madrugada avslutter fredag.

Som festivalsjef Gøran Aamodt hadde annonsert på forhånd var det ingen småfisk som skal avslutte Parken 2019, og det hadde han helt rett i. Superstjernen Ellie Goulding headliner nemlig Parkenfestivalen 2019!

Ellie Goudling er et stjerneskudd innenfor musikken som har samarbeidet med de aller fleste største produsentene i verden som blant annet norske Kygo. Hun slo for alvor gjennom i 2010 med debutalbumet «Lights», som blant annet inneholdt coverversjonen av Elton John sin «Your Song» som toppet alle listene i England.

Dette la Parkenfestivalen ut på sin facebookside når klokken rundet 10 i dag:

Ellie Goulding avslutter Parkenfestivalen 2019!

Verdensstjernen Ellie Goulding skal sørge for pur pop-lykke i Parken! Hun har vunnet flere Brit Award, toppet lister over hele verden, spilt på alle de største arenaene og festivalene verden over. Hun har levert hitlåter på løpende bånd, med blant annet monsterhiten «Love Me Like You Do» som i skrivende stund har 755 millioner avspillinger på Spotify alene og 1,8 milliarder visninger på YouTube!

Med andre ord ser vi fram til å avslutte årets festival med massiv allsang og euforisk dansing!