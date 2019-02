Hitmaskin-duo til Opptur

Nok en artist er klar for Oppturfestivalen i sommer og for de fest og danseglade i Salten begynner festivalen å se bedre og bedre ut, med dagens slipp er det hvertfall inget unntak.

Klokken 10 i dag slapp Opptur nok en artist via deres facebookside, denne gangen er det den norsk-svenske duoen Tungevaag & Raaban som er klare for å lage fest på Bankgata kunstgress i sommer. Hitmaskinen startet først med å lage russelåter noen år tilbake, før de i nyere tid har fått en god del oppmerksomhet verden over for musikken sin. Med hits som «All for love», «Wolf» og som nevnt russelåten «Samsara» blir det garantert feststemning og allsang siste helgen i juli.

Dette la de selv ut på sin facebookside:

– Den norsk-svenske superduoen Tungevaag & Raaban er klare for Opptur 2019. Med låter som All for love, Bad Boy, Hey Baby og Samsara er det 100% god kok garanti på sletta i sommer.