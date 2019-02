Nå kommer en ny utenlandsrute fra Bodø

Wizz Air starter direkteflygninger mellom Bodø og Gdansk med to ukentlige avganger fra og med 22.mai 2019. Det nye rutetilbudet gi ca. 19 000 tilgjengelige flyseter mellom Bodø og Gdansk årlig.

– Vi ser frem til å ønske Wizz Air velkommen til Bodø. Med denne ruten er vi i gang med å vise vårt potensiale for økt utlandstrafikk. Ved å støtte opp om direktetilbudet vil vi ha de beste forutsetningene også for videre vekst og utvikling til og fra Bodø og Nordland, sier lufthavnsjef ved Bodø lufthavn, Finn Ove Hofstad.

Ruten til Gdansk har hatt høy prioritet i Avinor i mange år og nå kan nordlendingene se frem til en direkterute til en av Polens flotteste byer. Ruten vil potensielt ha stor betydning for både næringsliv og turisme i regionen.

– Dette er en viktig rute for både for arbeidsinnvandrerne til Nordland, og for turismen i begge land. Vi ser at antallet turister fra Polen er økende og et godt rutetilbud er derfor avgjørende for norsk nærings- og reiseliv, mener han.

Gdansk

Gdansk er den sjette største byen i Polen, og er en svært populær destinasjon for nordmenn.

– Gdansk er en destinasjon som er svært populær og som byr på god shopping, en flott gamleby, rik historie i tillegg til kort vei til flotte strender. Det er også kort vei til nabobyen Sopot som er en kjent strandby, sier han.

Ruten vil bli operert av en Airbus A320 med 180 seter. Dette er en den 10 ruten det ungarske selskapet har direkte til Gdansk fra Norge.