Vokalisten i det britiske bandet The Prodigy ble mandags morgen funnet død i sitt eget hjem i Essex i England. The Prodigy var headliner under Parkenfestivalen 2012.

Sangeren ble 49 år gammel. Ifølge Daily Mail ble politi og helsepersonell tilkalt til sangerens hjem i Dunmow i Essex mandag morgen.

– Vi kom dit og dessverre ble en 49 år gammel mann erklært død på stedet, sier en talsmann for politiet i Essex, ifølge The Guardian.

Dødsfallet anses ikke som mistenkelig.

Flint og Prodigy var i Bodø så sent som i 2012 og headlinet Parkenfestivalen det året. Parken selv har også fått med seg dødsfallet og hyllet artisten med følgende melding på sin facebookside:

«Hvil i fred Keith Flint! Takk for en uforglemmelig opplevelse under Parkenfestivalen 2012, og for å være soundtracket til enhver fest gjennom siste delen av 90-tallet!»

The Prodigy selv la følgende ut på sin facebookside mandag:

«It is with deepest shock and sadness that we can confirm the death of our brother and best friend Keith Flint. A true pioneer, innovator and legend. He will be forever missed.

We thank you for respecting the privacy of all concerned at this time.»

Bandet skulle egentlig ha konsert i Trondheim nå i sommer, det er usikkert hva som blir å skje der.