Årets første spillerkjøp

Bodø/Glimt annonserte mandag sin første signering for sesongen. Ikke overraskende var det Victor Boniface som har vært på prøvespill hos klubben som ble klar mandag.

Glimt hadde annonsert at de ville gå live på Facebook med en god nyhet mandags morgen. Alle som følger de helgule tett hadde nok en god anelse på hva det gjaldt da den nigerianske spissen har gjort sine saker bra på prøvespill oppe i nord de siste ukene.

Fra før av dette overgangsvinduet har Bodø/Glimt hentet Erlend Dahl Reitan på lån, men dette er altså den første permanente overgangen dette vinduet.

Bekreftelsen kom da Aasmund Bjørkan dukket opp på en livestream og kunne fortelle at de hadde signert Boniface på en 4-årskontrakt, noe som gjør kraftspissen glimtspiller til 2022.

Spilleren selv var kort på ord da han dukket opp i videoen, men virket glad for å ha fått profesjonell kontrakt i norsk Eliteserie.

– I am very happy to be here. uttalte spilleren selv i videoen.

Videoen kan du se her: