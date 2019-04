Ny bodølåt

Bodøprodusentene Jomindo og Marvico slapp i dag en ny låt. De var innom her tidligere denne uken og pratet litt om slippet, hør den i videovinduet under:

Låten «You» ble sluppet av bodøprodusentene Jørgen Mindrum (Jomindo) og Marcus Stensland (Marvico) fredag. Fra før av hadde vi fått lov til å spille låten noen dager tidligere, etter duoen var innom oss for å prate om låten. Hør praten i videovinudet under, du kan og lytte til låten via Spotify ved å klikke deg inn på lenken nederst i saken.