Gir seg som direktør

Rolf-Cato Raade går av som direktør i Stormen Konserthus, det melder Stormen selv i en pressemelding onsdag.

Raade har vært direktør i Stormen siden kulturkvartalet sto ferdig i 2014. Nå går han over til en stilling som program- og utviklingssjef i Stormen.

– Jeg har i en tid vurdert arbeidsoppgavene jeg har i Stormen Konserthus. Det er et stort og krevende ansvar å lede en så kompleks organisasjon. Jeg har hatt god dialog med styreleder om dette den siste tiden og er veldig glad for at vi sammen finner en god løsning som er til beste både for Stormen Konserthus og meg. Stormen betyr veldig mye for meg og jeg ser frem til fortsatt å være med å utvikle konserthuset sammen med mine dyktige og dedikerte kolleger, sier Raade i pressemeldingen.

Ifølge pressemeldingen er styret glad for at Raade fortsetter i konserthuset.

– Styret har hatt gode diskusjoner i prosessen og er meget tilfreds med den løsningen som er valgt. Det har også vært god dialog med Bodø kommune og styret er glad for at kommunen, som eier av Stormen, har tillit til måten styret jobber med videreutviklingen av Konserthuset, heter det i pressemeldingen.