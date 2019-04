Glimt gruset Rosenborg

Bodø/Glimt fikk uten tvil en av de tøffeste startene de kunne fått på sesongen, men det var noe de helgule mildt sagt tok på strak arm.

De regjerende seriemesterne hadde nærmest ikke sjans mot Nord-Norges stolthet, Glimt vant til slutt 2-0, men det kunne så absolutt vært mye mer.

Hjemmelaget hadde flere store sjanser og kunne enkelt satt både 3 og 4 mål, men en tomålsseier over Norges beste fotballag gjennom tidene er en vel godkjent start på sesongen.

Et lite skår i gleden var at unge Patrick Berg som har imponert stort denne sesongen måtte ut med skade etter en halvtimes spilt. Det ga derimot en annen ung bodøgutt mulighet til å komme inn å vise seg fram, Morten Konradsen om inn for Berg og takket for tilliten med å legge ballen til rette for seg selv på ca 20 meters hold, å kline ballen i vinkelen til 1-0.

2-0 scoringen kom litt ut i andreomgang når Geir Andre Herrem slo en meget god ball til Amor Layouni som iskaldt chippet inn 2-0 forbi Østbø i RBK-buret som også ble sluttresultatet.

Vi tok en prat med trener Kjetil Knutsen, målscorer Amor Layouni og kaptein Ricardo Friedrich, hør dem under: