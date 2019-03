Helgepraten: Rolf-Cato

I første utgave av Helgepraten var det Rolf-Cato Raade som var gjest. Rolf-Cato er et godt kjent navn fra kulturlivet i Bodø, med alle sine år som blant annet direktør for Stormen Konserthus bak seg. Hør praten her:

Rolf-Cato Raade meldte nylig sin avgang som Direktør for Stormen Konserthus, og går over til ny stilling som Program og utviklingssjef.

Vi pratet om helgen til Raade, hva som skjer i Bodø og på Stormen i helgen, og litt lokal musikk samt en liten bit fotball. Hør praten i videovinduet under.