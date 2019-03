Headliner Opptur

Matoma kommer tilbake til Bodø! Denne gangen til Oppturfestivalen og Bankgata kunstgress og blir med det en av fire headlinere til årets store sommerfest i Bodø.

Mandags morgen slapp Opptur noen nye navn til festivalen som blir arrangert på Bankgata Kunstgress denne sommeren, det største navnet vår nok Tom Sætre Lagergren, eller bedre kjent som Matoma!

Matoma var sist i Bodø under Parkenfestivalen 2017 hvor han også var Headliner og laget et skikkelig fyrverkeri av et show når han avsluttet festivalen i Rensåsen for et par år siden. Det er ingen grunn til at det blir noen mindre fest når han inntar Oppturscenen med minst like mye pyroteknikk og lys til sommeren. Festivalen la selv ut dette på sin facebookside mandag:

MATOMA

– Han har vært i kikkerten vår lenge. Endelig kommer Matoma innom for å lage leven på Opptur 2019. Han har flere enorme hits I ryggsekken. Han har spillt på de største festivalene rundt om kring og vi er helt sikre på at det kommer til å bli full fest på Bankgata siste helga i Juli. La sommeren komme!

I tillegg til den joviale hedemarkingen slapp festivalen flere navn mandag:

IZABELL

– Who run thew world? Girls! Izabell stikker innom Opptur 2019 med sin erkestavangerske dialekt, laid back vokal og blytunge klubb-beats for å rufse til kunstgresset. Hun har hatt hele 9 låter listet på radio, har drevet Norges største hiphopfestival og er definitivt en dame med mye på gang. Vi gleder oss til å se henne hos oss.

EZZARI

– Ezzari er klar for Opptur 2019 – Den unge kometen fra Oslo er en av våre favoritter fra den nye generasjonen. Du kan kose deg med låter som «Casablanca», «Dør for deg» og «Null» på sletta i sommer.