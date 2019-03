Nytt artistslipp til Opptur

Oppturfestivalen sitt program begynner virkelig å ta form, mandags morgen slapp festivalen tre nye navn, blant annet en lokal helt som også har spilt på festivalen tidligere. Se hvem som kommer her:

Tre nye navn ble sluppet mandags morgen, de var som følger.

JAX JONES

– Jax Jones er et hett navn på den internasjonale house-scenen om dagen. Jones ble flasket opp på hiphop, R&B, gospel og tradisjonell afrikansk musikk, og kanskje er det nettopp derfor han har blitt så opptatt av rytmer og beats. Briten har toppet lister både som soloartist og i samarbeid med musikere og produsenter som Duke Dumont. Han fikk en kjempehit med singelen «You Don’t Know Me», som hittil har strømmet over 400 millioner ganger på Spotify, og Jones har vokst seg stadig større på DJ- og produsent siden gjennombruddet i 2014. Hittil har han servert oss dansbare låter som «Breathe», «Instruction» Sammen med Demi Lovato og Stefflon Don» med flere. og vi er rimelig sikre på at det å være publikum på festival med Jones kommer med svettegaranti, skrev opptur på sin facebookside.

JOMINDO

– Denne godgutten trenger lite introduksjon i Bodø. Hometown hero Jomindo får plass i rekka i år så han kan vise hele Opptur-crowden hva han er god for. Oppturfestivalen skal være en arena der vi dytter frem lokale talenter samtidig som vi henter store etablerte artister fra hele verden. Gjennom å gi en artist spot i beste sendetid ønsker vi å motivere artisten og få de vist frem til mange glade Oppturgjengere, annonserte Opptur selv i dag.

SNOW BOYZ

– Brødrene Rafael og Paulo Domingos, alias Baby Marley og $k!p, dannet rapduoen Snow Boyz i 2009, inspirert av den feststemte Los Angeles-gruppen New Boyz, som populariserte Los Angeles-danseformen jerkin`. Sommeren 2016 slo gjengen for alvor igjennom med trap-bangeren «42», som senere ble utgitt i en rekke remixer – den mest kjente med Chirag (Karpe Diem) og Arif. Låten ble en kulthit, og ble av Dagbladet omtalt som «..det største fenomenet i norsk hiphop det siste året». Siden har gutta servert oss singler som «Tarzan og Jane», «Dans Med Meg» og «Himmelen og Mere», i tillegg til forrykende liveshows med flammende energi på scener som Roskilde, Slottsfjell og HAVNA 0150, la de selv ut på sin facebookside.

I tillegg til de tre artistslippende la de ut følgende kryptiske melding på facebooksiden sin litt senere, sammen med programmet:

«Opptur 2019 kryper opp mot komplett. Vi har et slipp til. Men mer om det senere.»

Med andre ord, da har vi minst en godbit til å glede oss til, før sommerens store fest på Bankgata.