Veronica Maggio åpner hovedscenen

På selveste kvinnedagen valgte Parkenfestivalen å annonsere hvem som åpner hovedscenen på festivalen i år, ingen ringere en den svenske hitkometen Veronica Maggio.

Maggio som vi har sett på Parken og i Bodø ved en rekke anledninger tildigere, også så sent som på Parken i 2014.

Parken selv var åpenbart fornøyd med å kunne avsløre dagens booking og la følgende ut på deres egen facebookside:

– Gratulerer til alle dere fantastiske kvinner der ute! Vi feirer kvinnedagen med å slippe ingen ringere enn hitmaskinen Veronica Maggio! Hun er tilbake og slipper om to uker sin nye singel «Kurt Cobain», og det vil komme mere ny musikk utover sommeren og høsten. Veronica Maggio vil åpne hovedscenen på fredag, så det er med andre ord bare å gjøre seg klare for at Parken 2019 åpner med et pop-smell av de sjeldne.

Med andre ord kan vi allerede nå slå fast at det i tillegg til å bli mye av det gode gamle Veronica Maggio som vi elsker, også vil komme en del nye hits når hun inntar Nord-Norges største musikkfestival i august.