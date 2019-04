Anders Hammer vant Jobzone sin raushetspris

Jobzone deler hvert år ut en pris til en ildsjel som jobber for å glede andre. Det var en mildt sagt overrasket Anders Hammer som fikk årets pris, se video nederst i saken!

For Tippelagets store sønn startet onsdagens Tippelagetsending som alle andre. Han selv, makker Jonas Kolstad og programleder Benjamin Solås åpnet Tippelaget som de alltid gjør med Halvdan Sivertsen sin Venner, og litt takk for sist-prat. Men akkurat i det Anders Hammer skulle til å prate om Bodø/Glimt sin bragd mot Rosenborg forrige helg kom en gjeng stormene inn i studio og ropte «Gratulerer Anders!»

Hammer som ikke ante noe selv, svarte da ganske overrasket direkte på Radio:

– Gratulerer med hva!?

Videre fortsatte representante fra Jobzone med å lese grunnen til at det var nettopp Anders Hammer som vant årets pris. Etterfulgt av utdeling av både kake, pengepremie og diplom.

Slik breskriver Jobzone raushetsprisen de deler ut på egne nettsider:

«De finnes i hvert eneste lokalsamfunn. De som legger ned timer av sin tid og omsorg for andre, enten det er for å skaffe utstyr til den lokale fotballklubben, lære barn å gå på ski, arrangere støttekonserter eller hjelpe nyinnflyttede flyktninger. De er rause, utrettelige og engasjerte – og som oftest beskjedne på egne vegne. Derfor trenger vi din hjelp når vi skal finne disse lokale heltene og hedre dem. Siden 2004 har Jobzone hvert år delt ut en personlig hederspris på 10 000 kroner for å takke dem som har gjort en ekstraordinær innsats for å hjelpe andre eller bidra til humanitært arbeid lokalt.»

Hammer vant årets pris i Bodø på bakgrunn av hans engasjement til Bodø Bryteklubb.

Radio 3 gratulerer til Anders Hammer som vinner av årets raushetspris, vi er meget solte av deg!

Se video av utdelingen her: