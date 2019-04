Bodø/Glimt vant i en thriller av en fotballkamp

Alt lå til rette for en flott dag for fotballen på Nedre Eiker stadion med fint vær og et Bodø/Glimt i kjempeform etter 2-0 mot Rosenborg sist kamp, men det skulle bli så mye mye mer enn det.

Kampen startet bra for Bodø/Glimt som tok en tidlig 0-2 ledelse over Mjøndalen etter scoringen fra Morten Konradsen og Vegard Moberg, like før pause fikk riktig nok Mjøndalen en redusering og lagene gikk til pause på stillingen 1-2 til Glimt.

Andre omgang startet derimot på verst tenkelig vis for Glimt, lagene hadde bare spilt i 15 minutter før Mjøndalen hadde snudd kampen og ledet 3-2.

Men så våknet superlaget, og starten på det som kommer til å bli en fotballkamp som blir husket lenge. Glimt utlignet med Herrem etter en flott frispark av Zinckernagel, Herrem puttet et til like etter og Glimt var plutselig igjen i føringen og så ut til å dra det helt ut. Det var helt til Ricardo ble bært av banen med båre i sluttminuttene og målscorer Vegard Moberg måtte gå i mål for Glimt. Det var hjemmelaget rask å utnytte som utlignet like etterpå.

Det var da hele 11(!) minutter på overtid, Bodø/Glimts vidunderbarn Håkon Evjen smadret ballen i vinkelen og sendte bordelaget i en noe så vanvittig ledelse som 4-5, etter 101 minutter. Vi kan skrive under på at vi aldri har sett en lignende fotballkamp i Norsk Eliteserie, men 3-poeng blir altså med hjem til Bodø etter at Glimt måtte avslutte med en mann mindre og en utespiller i mål.

For en kamp! Hør reaksjoner fra trenere i morgensendingen på mandag.