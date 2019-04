Bodø/Glimt vant igjen

Det så lenge ut til å bli en ganske så komfortabel seier for Glimt, men en sen sluttspurt fra Molde gjorde at det ble noen ganske spennende minutter på tampen.

De helgule hadde god kontroll hele kampen, og med 3-0 når det bare gjensto 5 minutter var alt duket for en skikkelig festaften i Bodø, men så startet opphentingen fra gjestene.

Bodø/Glimt hadde flere store sjanser til å ta ledelsen enda tidligere i kampen, men det var først da Ulrik Saltnes fikk pannebrasken på en godt slått corner etter 21 minutter at bodøværingene gikk i ledelsen etter 21 minutter.

Glimt hadde også en debutant fra start i denne kampen, Vegard Bergan som ble hentet fra Odd før sesongen skulle få en ganske så grei debut, da han etter 38 minutter, noe heldig, så at ballen spratt opp rett forran han, og han kunne nikke inn 2-0 som var reslutatet til pause.

I andreomgang startet gjestene fra Molde noe bedre enn det de hadde levert i første omgang, men det var likevel Glimt som skulle øke ledelsen. Erlend Dahl Reitan som er på lån for Rosenborg la inn en ball mot Geir Andre Herrem i det 72 minuttet, ved første øyekast lå det ann til at spydspissen til Glimt nikket ballen i mål, men det var faktisk en helt annen tidligere glimtspiller som gjorde det. Reprisen viser at tidligere glimtkaptein Martin Bjørbak stusset ballen i eget mål og 3-0 til Glimt. Et hyggelig takk for sist fra vår tidligere kaptein.

Det så lenge ut til å ende slik, men etter at Molde’s Ohi gikk noe over gjennomsnittlig lett ned i feltet, og fikk et meget tvilsomt straffespark som han selv satt i mål ble det spenning igjen. For etter 3-1 reduseringen i det 84 minuttet, tok det bare 3 minutter før Friedrich i glimtburet igjen måtte hente ballen ut fra nettet. Denne gangen var det Molde sin innbytter Leke James som var frampå etter en noe svakt gitt retur fra glimt sin sisteskanse, tuppet ballen i mål og 3-2.

Når det etter det igjen ble lagt til hele 5 minutter tillegg var det en voldsom spenning i sluttminuttene på Aspmyra. Heldigvis for alle med gult hjerte klarte til slutt Bodø/Glimt å karre det i land, og tok med det sesongens tredje seier i den tredje kampen.

Vi tok en prat med debutant og målscorer Vegard Bergan, samt trener Kjetil Knutsen etter kampslutt. Hør blant annet hva Kjetil sa når han ble spurt hva Glimt skulle gjøre i påska under her: