Dette skjer i Bodø i påska

Skal du ha asfaltpåske i år? Eller må du jobbe noen dager ekstra før det bærer mot fjellet? Vi har hvertfall laget en liten oversikt over hva du kan finne på i byen denne påsken.

For mange betyr påske fjell og ski, men det er mange som av ulike grunner tilbringer påska i byen. Vi har laget en liten oversikt over hva det er å finne på i byen i påska, du kan lese deg gjennom de forskjellige arrangementene her, men for kortversjonen kan du lytte på oppsumeringen i avspilleren nederst i saken.

– Bodø/Glimt-kamper. Noen påskeferie for de helgule blir det ikke. De spiller to hjemmekamper i påska, først på søndag den 14. April mot Molde. Før Sarpsborg 08 kommer på besøk mandag 22. April. Om du er på hytta og ikke kan dra på Aspmyra er det heller ikke noe problem, Radio 3 sender selvfølgelig begge kampene direkte.

– Nordlandsbadet. Badeland har åpent alle dagene i påska, mandag til onsdag fra klokka 11-21, og torsdag til mandag fra klokken 11-18.

– Kino. Fram Kino sender filmer gjennom hele påska. Kinoprogrammet gjennom påsken finner du her.

– Luftfartsmuseet. Norsk Luftfartsmuseum har åpent hele påska, og arrangerer blant annet eggjakt for de minste. Mere om eggjakt på luftfartsmuseumet finner du her.

– Alpin. Det er kortvei til nærmeste alpinanlegg fra Bodø. Både i Vestvatn og i Sulis er det åpent hele påska. Vestvatn har åpent alle dager hele påska fra 10-16 og på onsdag langåpent til 21.

– Bowling. Royal Bowling har åpent alle dager hele dagen, ta med familien og kast noen strikes i kjelleren på SAS-hotellet.

– Konsert. Noen lang påskeferie blir det ikke på Stormen. Førstkommende helg er det klart for forestillingen Gatas Evangelium som for mange er starten på påska, neste helg inntar blant annet Ida Maria med Urban Påske Stormen. Klikk deg inn på stormen.no for å se påskeprogrammet i kulturhuset.

– Lekedilla. En tur på lekedilla hadde kanskje vært noe? Lekedilla på Alstad har åpent hele påsken, og de aller minste hadde nok satt stor pris på en tur innom der i løpet av påsken.

– Festligheter. Det er selvfølgelig også lov å ta seg en fest under påsken. Selv om mange resturanter stenger i påska er det fortsatt mange som holder åpent. Public, Dama Di, Nordlænningen holder åpent hele påska. Sku Bare holder åpent for de over 18 år på langfredag og på påskeaften.

Andre ting man kan gjøre i påsken er for eksempel å spise pannekaker på Smiths på mandag, påskefrokost på Thon Hotell hver dag eller en tur til Festvåg for å spise møsbrømlefse på Festvåg Grendehus onsdag 17. April.

En liten oppsumering kan du høre her: