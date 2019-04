Fjerner veisalt i Bodø

Bodø Kommune sendte mandags morgen ut en pressemelding hvor de bekrefter at det ikke skal saltes veier i kommunen neste vinter, men det er en hake.

En stor glede for mange var det når bystyret i Bodø Kommune mandags morgen annonserte at det ikke skal saltes på veiene vinteren 2019/2020. Salting av veier har lenge vært noe både miljøkjempere og bileiere har jobbet for å få fjernet, nå har de altså endelig fått gjennomslag i Bodø.

Debatten rundt salting i Bodø ble for alvor fremmet tidligere i vinter når facebookgruppen «Nei til salting av veier i Salten» vokste raskt i medlemmer. Etter at Radio 3 inviterte til debatt med Statens Vegvesen ble det sendt et forslag til bystyret om å fjerne all salt fra veier i Bodø innen neste vinter, dette forslaget har nå fått gjennomslag.

Bystyreleder i Bodø Kommune Anita Jensen hadde følgende kommentar til Radio 3 når vi tok kontakt med henne i dag:

– Vi har fått mye kritikk for saltingen, og vi ønsker å teste ut hvordan en vinter blir uten salt. Riktig nok har vi allerede bestilt 500 tonn med salt til neste vinter, så vi er jo nødt å bruke det og. Planen er dermed å doble saltingen neste vinter, når debatten ikke er så stor som nå. Vi vurderer og å lage et saltmuseum, som vil bli tatt opp neste kommunemøte, sier Jensen til Radio 3.

Haken er altså at en saltfri vinter kan potensielt koste Bodøværingene dobbel så mange skader neste år.

Du kan høre hva Jensen sa i nyhetssendingen under: