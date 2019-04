Første poengtap for Glimt

Bodø/Glimt så lenge ut til å fortsette den sensasjonelle sesongstarten de har hatt hjemme mot Sarpsborg, men et helt spesielt minutt i slutten snudde på alt.

Alt lå ann til en fantastisk dag for fotball på Aspmyra når Bodø/Glimt, med sesongens høyeste tilskerantall på hele 3663 personer, tok i mot Sarpsbog 08 til dyst.

1-0 scoringen til Glimt kom allerede etter 5 minutter spill, da Amor Layouni la en corner på bakerste stolpe, der fant han Vegard Moberg som la ballen rett ned til Fredrik Bjørkan som tuppet ballen i mål fra 3-4 meters hold.

Det var også resultatet til pause og helt til det 85. Minutt, da skulle alt snu for de helgule. Først ved at Geir Herrem ble spilt gjennom av Jens Petter Hauge og alene med keeper fra 16-meters hold dundret han ballen på innsiden av stolpen som til slutt gikk ut til innkast.

Sarpsborg tok innkastet raskt og dundret ballen rett opp til innbytter Lars-Jørgen Salvesen som iskaldt tok ballen ned bak Marius Lode og la ballen i buret bak Ricardo Friedrich, tidenes kalddusj for Glimt.

De helgule og målscorer Herrem mente i midlertid at skuddet som ble fyrt at 30 sekunder før Sarpsborg-målet var via en av gjestenes spiller, og at det dermed aldri skulle blitt dømt kast til de blå.

Bodø/Glimt har uansett bare seg selv og takke, da de hadde flere store sjanser i løpet av kampen til å øke ledelsen sin. Glimt er fortsatt ubeseiret og står nå med 3 seiere og 1 uavgjort på 4 kamper. Neste utfordring er Stabæk borte førstkommende søndag.

Hør intervjuer fra Geir Herrem og Marius Lode her som begge forklarer situasjonen som ødela hele kampen for Bodø/Glimt fra sitt perspektiv her: