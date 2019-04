Årskonferansen

Første helgen i April ble den årlige landskonferansen for Norge’s lokalradioer arrangert på Gardermoen. Helgen besto av noen gode nyheter, noen mindre gode nyheter og masse hyggelig radioprat. En liten oppsumering av det viktigste får du her:

Årets landskonferanse ble åpnet på Gardermoen av leder for programkomiteen Thor Magnar Thoresen fra Radio 102. Etter en kort åpningstale var det klart for første foredrag, som våre venner i NRK og deres sikkerhetssjef Øyvind Vassaasen sto for.

Her ble det gått gjennom hvilken rolle lokalradioene har om en krise skulle inntreffe, og hvor viktige lokalradioene generelt er for informasjonen her i landet.

– Vi har et felles ansvar for å gjøre Norge mer beredt, var noe Vassaasen sa i løpet av foredraget sitt.

Litt senere ut på dagen var det klart for et av høydepunktene gjennom konferansen. Nemlig at de største partiene på Stortinge skulle debattere om hvorvidt lokalradioene skulle få fortsette på FM-nettet fram til 2031, og ikke minst om hvor mye av mediestøtten som burde gå til lokalradioene. Noe stor debatt ble det riktig nok ikke, hvertfall ikke angående fortsettelsen av å sende på FM, her var alle partiene som var representert ganske klare på at de ønsker at lokalradioene skal få fortsette på FM-nettet fram til 2031.

Først var det Senterpartiet sitt representant som meddelte at de allerede hadde sendt et forslag om at lokalradio skulle på fortsette på FM, deretter fulgte blant annet Sosialistisk Venstreparti opp med at de var skuffet over at det ikke var mer om lokalradio i mediemeldingen som nylig ble lagt fram av kulturministeren. De andre partiene i opposisjon som var til stedet, var enige i dette og syntes det burde ha vært en avklaring om dette i mediemeldingen.

Høyre og Fremskrittspartiet som begge er i regjering sa seg helt i påstanden om at lokalradioene bør få fortsette på FM, men at det er noen juridiske spørsmål som må avklares før det kan komme en endelig avgjørelse på dette. Det visste Arbeiderpartiet sin representant, Trond Giske, forståelse for og uttalte videre at lokalradioene kan føle seg trygg på at de får fortsette på FM og at det må avklares i løpet av 2019, men at det juridiske må på plass først.

Et av de siste foredragene denne saken var KANTAR TNS som la fram de siste prognosene for lokalradio, og hvordan det står til med lokalradioene i dag. De fleste tallene som ble lagt fram var veldig positive for lokalradioene sin del, og det er tydelig at det er veldig mange nordmenn som hører på lokalradioen sin i dag. Noe av det mest oppsiktsvekkende tallene som ble lagt fram var at i 2018 nådde radio i Norge generelt sin bunn, det har aldri før vært så få som har lyttet til radio, men samtidig fortsetter økningen av lokalradio, og det er fortsatt fler og fler som lytter til lokalradioen sin.

Etter rikskanalene gikk av FM-nettet i 2017 er det nå flest som lytter til radio via DAB, men de fleste som lytter til lokalradio hører på FM.

Dag to av konferansen var fylt med foredrag gjennom hele dagen. Noe av det mest relevante som ble tatt opp gjennom denne dagen var GDPR, nye bingoforskrifter og medietilsynet som snakket om sin rolle og hva de gjør for lokalradioen.

Et annet relevant foredrag fra dag to var hvilke prognoser reklamemarkedet har på radio. Mens TV og Avis sliter med annonseinntekter holder radio seg ganske stabilt. Det ble i 2015 satt omsetningsrekord for radioreklame, men har til tross for en liten nedgang siden det året holdt seg ganske stabilt til nå. I 2018 ble det brukt mer penger på markedsføring generelt enn det noen gang har blitt gjort tidligere.

Etter to innholdsrike dager med mange spennende foredrag ble konferansen avsluttet med en festmiddag, der ble også årets lokalradiopris delt ut. Fjorårets vinner Eivind Engberg, som er teknisk sjef i Radio 3 blant annet, delte ut prisen. Årets vinner ble Frank Grandalen i Norkring, for sitt mangeårig arbeid med sendere og annet teknisk utstyr, som har vært til stor hjelp for både små og store lokalradioer i Norge. Vi gratulerer.