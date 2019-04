For mange handler påsken mest om tur på fjellet, ski, kakao og kvikk-lunsj, men det er jo også veldig mange som mener påsken handler mest om dens opprinnelse, nemlig fra kirka.

Påsken som vi kjenner den i dag er mest asosiert med fridager, pent vær og lange turer på hytta. Grunnen til at vi kan feire påsken slik i dag er jo på grunn av vår kristne tro og bibelske historie. Derfor er det veldig mange som synes det er helt rett og feire påska i kirka. Bodø Domkirke har også i år som alle tidligere år et fullt program gjennom hele påsken, vi tok en prat med Øysten Jæger i Bodø Domkirke om hva som skjer i kirka denne påska. Hør praten her:

Påsken i kirka starter allerde torsdag 11. April med Bach-konsert.

Utover det kan de friste med gratis lunsjkonserter og de tradisjonelle gudstjenestene. Hele påskeprogrammet i Bodø Domkirke kan du se ved å klikke deg inn her.