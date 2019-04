Saltnes: – Ikke straffe

Bodø/Glimt gikk på sesongens første tap borte mot Stabæk søndag. Vi tok en prat med Kjetil Knutsen og Ulrik Saltnes etter kampslutt.

Til tross for at Glimt hadde nærmere 70% av ballbesittelsen i løpet av kampen klarte ikke de helgule å skape særlig mye. Kampen ble avgjort allerede etter 25 minutter når Stabæk fikk en tidlig 2-0 ledelse.

Førstemålet kom etter 22 minutter når Marius Lode på klønete vis mistet ballen på midten, derfra tok Stabæk sine Hugo Vetlesen og Franck Boli over og satt inn 1-0. Under to minutter senere ble samme Vetlesen felt av Ulrik Saltnes i feltet og dommeren pekte på straffemerket. Boli satt da ballen i mål, riktig nok via Friedrich som kanskje burde holdt ballen ute, og 2-0 til hjemmelaget.

Saltnes mente riktig nok at det aldri skulle blitt dømt straffespark i den situasjonen og uttalte følgende til Radio 3 etter kampslutt:

– Jeg er 100% sikker på at jeg er på ballen, og så kommer han og tråkker meg på helen i ettertid, så om noen skulle hatt noe er det jo vi, sa Saltnes utenfor Nadderud til Radio 3 etter kampslutt.

Hør hva Kjetil Knutsen og Ulrik Saltnes hadde å si her: