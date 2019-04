Samarbeid med AN

Allerede førstkommende søndag – når Glimt spiller borte mot Stabæk – er Radio3 på plass.

Derfra kan du høre stasjonsleder Benjamin Tvervik Solås live fra Nadderud.

Sendingen fra radiokanalen i Bodø kan du også høre her på an.no.

– Glimt gjør det veldig bra i år og er viktig for våre abonnenter. Avisa Nordland har den klart beste Glimt-dekningen på alle plattformer. Nå blir den enda bedre. På kampdager følger vi Glimt gjennom dagen med artikler før, under og etter kamp. Vi følger hvert spark på ballen i live-sentret vårt. Etter kamp følger intervjuer, børs og oppsummeringer. ANtv byr på Studio Glimt før og etter kamp, og sender intervjuer og høydepunkter etter kampslutt. Det eneste vi mangler er direktesendt radiooverføring fra selve kampen. Nå kommer den, sier sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland.

– Vi er veldig glade for å få til dette samarbeidet med AN. Som Jan Eirik sier er det bygd opp en merkevare med kommentering over lang tid og når med det allerede ut til veldig mange som følger Bodø/Glimt via våre kanaler, nå vil vi nå ut til enda flere. Vi merker veldig god respons på våre glimtsendinger, så da føles det helt riktig å kunne fortsette å gi vårt produkt sammen med Avisa Nordland, som er den aktøren hvor de fleste Glimt-supporterne henvender seg for nyheter og oppdateringer rundt klubben, sier Radio3-sjefen.

Ifølge redaktør Tvervik Solås håper han at Radio3 er på plass på de aller fleste kampene – hjemme som borte:

– Vi kommenterer alle Glimt-kampene direkte, både hjemme og bortekampene. På alle hjemmekampene er vi på plass på Aspmyra og gir de som av ulike grunner ikke har mulighet å ta turen selv på stadion en måte å få med seg kampen på live. Noen bortekamper kommenterer vi fra vårt studio, men vi har et ønske og et mål om å være på plass og kommentere direkte fra de fleste bortearenaene. Denne avtalen er et godt steg i riktig retning for å få det til, og som vil gi grunnlag for et styrket produkt der vi kan få til å reise til flere bortekamper.

– Jeg er svært godt fornøyd med at vi nå kan tilby våre abonnenter direkteoverføring av Glimt-kampene gjennom vårt samarbeid med en dyktig og profesjonell aktør som Radio 3. Gjennom flere år har radiokanalen bygget opp et svært godt produkt rundt Glimts kamper. Vi er på på lufta allerede fra søndagens bortekamp mot Stabæk. Jeg gleder meg allerede, sier ANs sjefredaktør Hanssen.