Bodø/Glimt snudde kampen og vant slaget om Nord-Norge!

Glimt fikk en marerittstart på kampen da Tromsø gikk i ledelsen etter bare 9 minutter, men med litt dommerhjelp snudde de helgule det!

Fra forhånd var Bodø/Glimt favoritter i slaget om Nord-Norge, men det var hjemmelaget som startet best.

Pedersen ble spilt fri på venstrekanten og et fint innlegg til Pirinen som tuppet ballen inn i mål fra kort hold og scoret sin første scoring for Tromsøværingene. Forutenom en meget stor glimtmulighet som ikke gikk i mål på grunn av to mesterredninger fra keeper Kongshavn i Tromsø-målet, var det en meget kjedelig førsteomgang hvor det sto 1-0.

Kjetil Knutsen og Glimt tok grep allerede fra pause og satt inn Ulrik Saltnes i midtforsvaret for mer offensiv kraft. Gjestene hadde ballen mest men klarte ikke skape noe, hvertfall ikke før kampens mest kontroversielle hendelese. I det 68-minuttet gikk Philip Zinckernagel over gjenomsnittet lett i bakken og Hobber Nilsen pekte på straffemerket til store protester fra hele Tromsø by.

Zinckernagel sa selv etter kampslutt at han kjente kontakt, men ville ikke svare på om det var riktig dømt eller ikke til Eurosport.

– Jeg kjente kontakt fra Kongshavn og går i bakken, dommeren dømte straffe og jeg må bare sole på at han dømte rett.

Tonen var en ganske annen fra Kongshavn som var tydelig opprørt angående situasjonen etter kampslutt.

– Det er trist å tape fotballkamper på den måten, alle kan gjøre feil inkludert dommerne. Denne gangen gjorde han feil og det er surt for vår del.

Det var uansett ingen tvil om at straffen skulle i mål. Bodø/Glimt’s toppscorer Amor Layouni satt ballen kontant i nettet og stillingen til 1-1.

Kampen så lenge ut til å ende med poengdeling, men så. Kongen over alle konger, overtidshelten over alle overtidshelter Håkon Evjen dukket opp som han har gjort tidligere. Etter 91 minutter spilt ble han vakkert spilt gjennom av Jens Petter Hauge, runnet elegant Kongshavn og satt ballen via Tromsø sin midtstopper Kent-Are Antonsen og i mål!

Det var noe av det siste som skjedde og med det vinner Bodø/Glimt for tredje gang på rad på Alfheim, og kan gå med hode høyest hevet i borgertoget 17. Mai.

Neste utfordring for Glimt er Brann hjemme på søndag, den kampen hører du og på Radio 3.