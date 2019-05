Boligmessen har åpnet, se bilder

Allerede før åpning klokken 12 var det kø utenfor Nordlandshallen hvor spente gjester ville inn å se hva utstillerne hadde å by på. Vi tok en prat med prosjektlederen om messen, hør den og se bilder fra messen i saken.

Klokken 12 i dag åpnet årets boligmesse i Nordlandshallen. Ikke lenge etter var det allerede godt med besøkende i hallen, og en liten time senere var så og si hele parkeringsplassen utenfor Nordlandshallen full.

Hele 54 utstillere er på plass for å vise fram sine produkter og for å inspirere alle der ute som har et prosjekt de skal begynne på.

Vi tok en prat med prosjektleder Ronny Bjørnsen hos boligmessen, hør hva han hadde å si i avspilleren under, og se bilder fra messen nederst i saken.