Glimt sendte Lillestrøm hjem som slakt

Bodø/Glimt sparte ikke på noe da kanarifuglene fra Lillestrøm kom på besøk, og gjorde som i fjor, sendte dem hjem som slakt. Hør intervju fra Kjetil Knutsen og Amor Layouni nederst i saken.

Glimt hadde en liten jobb å gjøre for å reise skuta etter en meget skuffende visning borte mot Stabæk for en uke siden, men at de svarte på tiltale er bare mildt sagt. I midtuka tok bodølaget seg komfortabelt videre i cupen med 8-0 over Åga, i dag var det Lillestrøm sin tur til å få bryne seg på de gule i fra nord.

En spiller som utmerket seg spesielt bra var den svenske vingen til Glimt Amor Layouni, som satt inn hele tre scoringer i dag.

Første kom allerede etter 13 minutter hvor han fikk ballen litt skrått hold på venstresiden og curlet ballen nydelig i lengste hjørne. Noe dårligere ville ikke Geir Herrem være etter 33 minutter, da han ble spilt fint gjennom av Fredrik Bjørkan, dro av seg Simen Rafn i LSK-forsvaret og plasserte ballen iskaldt i motsatt hjørne for Maric.

Etter det var det mer Layouni-show. Like før pause fikk svensken ballen fra Håkon Evjen, som hadde spurtet forbi halve Lillestrøm-laget og sendte avgårde en nydelig stikker mot Layouni, han gjorde ingen feil og plasserte ballen ned til siden for Maric, nesten identisk som Herrem hadde gjørt før han.

Bodø/Glimt var ikke ferdige, for etter pause satt de fart nok en gang. Den fjerde scoringen og den tredje for Layouni blir noe for historiebøkene, først et fantastisk skudd fra Zinckernagel som går rett i krysstanga, returen lander i beina til Layouni som kjører en skuddfinte og sender en LSK-spiller på ræv, kjører en til skuddfinte og sender en til LSK-spiller på ræv for han så plasserer ballen rolig i mål bak en utspilt Maric som måtte plukke ballen ut av nettet for fjerde gang.

Sjakk-matt fra hjemmelaget som kunne vunnet mye mer. Håkon Evjen ble spilt gjennnom to ganger på venstresiden og burde scoret, Endre Kupen som fikk sin eliteseriedebut hadde og flere store sjanser, men det endte altså «bare» 4-0 til Bodø/Glimt som etter kampen hadde hele 10-2 i sjanser og nesten 60% ballbesittelse.

Vi tok en prat med dagens mann, Amor Layouni og trener Kjetil Knutsen etter kampslutt, hør de her: