Parkenfestivalen 2019 er komplett

Parken slapp onsdags kveld de fem siste artistene til årets festival. Om ikke det var nok å glede seg til fra før av så er det hvertfall det nå, se dagens slipp her:

Tradisjonen tro ble slippene delt opp med en i timen, første artist ble sluppet klokken 17, og time etter time kom de med slipp, til siste artist for å gjøre kabalen komplett ble offentliggjort klokken 21. Dagens slipp var i tur og orden slik:

17:00 – Magnus Eliassen

Magnus Eliassen åpner hovedscena lørdag!

Magnus er som en musikalsk kameleon å regne. Hans allsidighet og musikalske forståelse er det som gjør han til en av Norges absolutt flotteste artister. Med Magnus vet man aldri helt hva man får – det eneste vi vet er at han for tiden jobber med ny musikk. Dermed blir det vanvittig spennende å se hva leverer under Parkenfestivalen 2019, la festivalen ut på sin facebookside.

18:00 – Gregory Alan Isakov

«Den kritikerroste artisten Gregory Alan Isakov er klar for Parkscena!

Det er ikke sikkert du kjenner til navnet, men ikke la deg lure! Gregory Alan Isakov har gitt ut syv album der han kombinerer musikksjangerene indie og folk på et mesterlig vis, og musikken har du nærmest garantert hørt før! Spesielt om du ser på serier som blant annet Suits, Californication, The Blacklist og Girls.

Vi er helt sikker på at Isakov blir å føye seg inn i rekken av av artister som mange vil snakke varmt om etter årets festival!» Det skrev festivalen selv på sin facebookside.

19:00 – Kvelertak

Kvelertak avslutter Parkscena 2019!

Kvelertak trenger vell strengt tatt ingen nærmere presentasjon. Bandet ble dannet i 2007 og har siden den gang har de sanket fire spellemannspriser på tre album. De har turnert hele verden, både med egne show og ikke minst support som storheter som Slayer, Anthrax og selveste Metallica.

Rocken er på ingen måte død – beviset får dere i Rensåsen lørdag 17. august, kunne vi lese på facebooksiden til Parken.

20:00 – RY X

Australsk favoritt til Parken 2019!

RY X er klar for å servere vakker, ambient og atmosfærisk musikk under Parkenfestivalen 2019. Med seg i bagasjen har han blant annet hiten «Berlin» og to kritikerroste album. Vi tørr garantere at RY X blir den artisten du kanskje ikke viste du ville ha, men som du aldri vil få nok av i ettertid, skrev Parken på facebooksiden sin.

21:00 – Laleh

Laleh endelig klar for Parken!

Vi har forsøkt siden 2007 – endelig falt puslebrikkene på plass! Laleh kommer til Parkenfestivalen 2019, og har med seg et spekter av kritikerroste låter og album. Blant annet har hun med seg låten «Some Die Young», som for alltid vil ha en spesiell plass i det norske folks hjerter, kunne vi se på Parkenfestivalen sin facebookside i det klokken bekket 21.

Med det er altså årets program komplett, og vi gleder oss til Parkenfestivalen 2019!