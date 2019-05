Poengdeling i Haugesund

Bodø/Glimt hadde alle tiders mulighet å få med seg tre poeng da de spilte store deler av kampen med en mann mer, men måtte nøye seg med ett poeng.

I strålende solskinn lå alt til rette for en fin fotballopplevelse i Haugesund, det ble det ikke. Første hendelse i kampen kom etter 25 minutter når hjemmelaget sin Thorbjørn Kallevåg fikk sitt andre gule kort og ble sendt i dusjen. Da fikk Bodø/Glimt en gylden mulighet til å ta med seg tre poeng hjem, med overtallspill nesten hele kampen.

De helgule klarte aldri å utnytte det, til tross for nesten 70% ballbesittelse hadde ikke bodøværingene et eneste skudd på mål i førsteomgang, og lagene gikk til pause med 0-0.

Heller ikke i andreomgang klarte gjestene å skape stort. Kjetil Knutsen sa i pausen at de var nødt å strekke mer i laget og skape mere, og gjorde tidlig grep med å sette inn Jens Petter Hauge.

Hauge skulle til slutt bli målscorer også for Glimt, men ikke etter et flott angrep. Amor Layouni mottok ballen litt innenfor 16-metersstreken og gikk i bakken etter å ha fått et par hender i ryggen av Haugesund sin Desler, dommeren var ikke i tvil å pekte kontant på straffemerket til store protester fra Haugesund-spillerne.

– Jeg kjenner at han holder meg igjen, og jeg når ikke ballen på grunn av at han holder meg og så falt jeg, så straffen er klar sa Layouni til Eurosport etter kampen.

– Det er vanskelig å si, han faller kanskje litt lett, men dommeren står godt plassert og jeg må bare stole på at han gjør rett sa hjemmelagets trener om straffesituasjonen etter kampslutt.

Straffen var det hvertfall ingen tvil om skulle i mål. Jens Petter Hauge la ballen iskaldt ned til høyre for keeper som gikk motsatt vei og 1-0 til Glimt.

Dessverre for de helgule skulle det skje noe som vi har sett alt for mange ganger i fjorsesongen like etterpå. Under ett minutt etter scoringen fikk hjemmelaget hjørnespark. Den ble først stusset videre av Tiedmann som fant Stølås på bakerste stolpe, backen fikk stå helt alene og styrte inn 1-1 under to minutter etter Glimt gikk i føringen.

Noe mer scoringer fikk vi aldri til tross for mye press fra gjestene. Kampen endte 1-1 og Glimt faller ned til tredjeplass på tabellen og tar med seg det ene poenget hjem til Bodø.

Neste utfordring for Glimt er Tromsø borte på 16. mai, den kampen hører du og på Radio 3.