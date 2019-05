SAS-streiken er over

Torsdag ettermiddag kom meldingen om at partene i SAS-konflikten endelig var kommet til enighet, streiken hadde da vart i nesten en uke. De fleste flyene fra Bodø vil gå som normalt fra fredag.

Etter å ha streiket i nesten en uke kom partene i SAS-konflikten til enighet. VG meldte rundt klokken 15 torsdag at det var enighet, og at alt som gjensto var protokollføring på begge sider. Med det ender pilotstreiken i SAS 6 dager og 16 timer etter den startet forrige uke, og etter over 4000 kanselleringer som har rammet over 320.000 passasjerer for flyselskapet.

På Bodø Lufthavn betyr det at de fleste flyvningene vil gå som normalt igjen fra fredag.

Allerede var 07.05 flyet til Oslo (SK4105) kansellert fredag, det samme gjelder 10.40 flyet (SK4571) til Trondheim som kommer fra Tromsø.

Etter streiken ble avblåst ble alikevel følgende flyvninger kansellert som en følge av at fly og personell må komme seg til destinasjonene:

10.20 SK4556 til Tromsø, fra Trondheim

10.30 SK4107 til Oslo

12.55 SK4573 til Trondheim, fra Tromsø

Utover det vil alle planlagte SAS-flygninger til og fra Bodø gå som normalt fredag, i følge avinor sin tidtabell.

Det betyr at klokken 12.40 fredag vil SAS sende sitt første fly fra Bodø til Oslo, siden SK4105 reiste avgårde fredag 07.05 for en uke siden. Med andre ord blir det over en uke mellom et SAS-fly fra Bodø til Oslo som følge av streiken.

Billige billetter

Til tross for at over 300.000 passasjerer ble rammet av streiken er det noen gode nyheter som følger av streiken. Det er trolig at SAS vil forsøke å blidgjøre kundene sine igjen med billige billetter, noe som også vil sørge for at Norwegian må følge etter med billige billetter.

– Det SAS sannsynligvis kommer til å gjøre når streiken er over er å forsøke å blidgjøre markedet, både i form av billige billetter og gode tilbud til Eurobonus-kundene sine, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair til E24.

Dermed kan det være lurt for alle som skal ut å reise i nærmeste framtid og følge med på flyselskapene sine nettsider for muligheten å gjøre et kupp.