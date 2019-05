Sesongens første hjemmetap for Glimt

Bodø/Glimt som kom inn til kampen med en vanvittig deilig borteseier mot Tromsø, klarte ikke å levere hjemme mot Brann og gikk på sesongens første hjemmetap.

Gjestene fra Bergen kom best i gang og hadde ballen mest den første halvtimen, men det var først etter en halvtime de virkelig satt fart på kampen. Brann fikk to raske scoringer, først ved at Bamba ble flott spilt gjennom av Acosta, hvor Marius Lode glapp markeringen på førstnevnte. Bamba var iskaldt alene med Friedrich, rundet keeperen og satt ballen i mål.

Minutter senere fikk vi se kanskje årets mål i Eliteserien på Aspmyra. Etter mye klapp og babb, fram og tilbake fikk Brann sin midtstopper Acosta ballen i en mellomhøyde der han valgte å satse for fullt, og i en 90-graders vinkel saksesparken han ballen i nota bak en sjanseløs Ricardo Friedrich, et skikkelig kunstverk av en scoring!

Det så lenge ut til at det skulle stå 0-2 til pause, men 3 minutter før halvspilt fikk Glimt et hjørnespark. Den datt til slutt ned forran Fredrik Bjørkan som kastet seg forran ballen og satt inn reduseringen 1-2.

Kjetil Knutsen tok raskt grep i andreomgang og gjorde det han kunne for å ta igjen ledelsen til Brann, men noe mer skjedde aldri på Aspmyra og Brann tar med seg alle tre poengene hjem til Bergen.

Neste utfordring for Glimt er cupkamp mot Strømmen førstkommende onsdag, den kan du se på ANTV, neste eliteseriekamp er hjemme mot Strømsgodset 16. Juni, den hører du på Radio 3.

Hør hva Ulrik Saltnes og Marius Lode hadde å si om kampen her: