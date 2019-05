Skal du ut å reise med bunad? Dette må du tenke på

Hvert år er det stor reiseaktivitet i forbindelse med 17. mai og feiring av nasjonaldagen. Mange pakker bunaden i kofferten når de skal fly, men det er kanskje ikke like lurt. Her er tipsene til deg som skal reise med bunad.

De fleste som ringer oss nå om bunad, lurer på om bunaden og bunadssølvet er omfattet av reiseforsikringen, og hvordan de flotte folkedraktene kan fraktes på tryggeste måte når en skal fly. Vårt råd er å ta med bunadssølv og bunad inn på flyet, så er du sikker på at festplagget og det dyrebare sølvet kommer helskinnet fram til festen. Mange reiser med bunaden på, så slipper de å ha for tung håndbagasje, sier Espen Opedal, sjef i Tryg Forsikring.

En komplett ny bunad sydd i Norge, med tilbehør, sko og sølv, kan koste helt opp mot 80.000 kroner. Hvert år blir tusenvis av dyre bunader skadet eller forsvinner på reise. Antallet som forsikrer bunaden hos Tryg øker stadig, men likevel er det kun et mindretall som har egen forsikring for bunaden sin.

– Bunad og folkedrakter er verdifulle, og mange har i tillegg gått i arv i generasjoner. Med en god reiseforsikring vil bunaden kunne være dekket med inntil 30.000 kroner hvis den sendes som ekspedert bagasje. Er verdien av bunaden høyere bør du vurdere å tegne egen verdiforsikring. For noen hundrelapper vil bunaden da i tillegg være forsikret mot skader f.eks. rundt 17. mai, som rifter eller hull i skjorten, is på stakken eller klassikeren rødvin i fanget. Typiske skader som ikke nødvendigvis dekkes av reise- eller innboforsikringen, sier han.

Det finnes anslagsvis 2,5 millioner bunader i norske hjem, ifølge Norsk Flid Husfliden. Til tross for at disse representerer store verdier er et fåtall verdiforsikret, og tall fra Tryg viser at det forsvinner rundt 300 bunader årlig til en verdi av vel sju millioner kroner. Festplaggene med sølvtøy forsvinner fra kofferter på fly, og ved tyveri fra bil og hus.

– Det har de siste årene vært en sterk økning i antall bunadsforsikringer hos oss, og hvert år opplever vi at kunder blir frastjålet bunaden fra bil eller hjem. I dagene før og etter 17. mai er det alltid stor pågang fra kunder som har skadet eller mistet bunaden. Mange blir overrasket når de oppdager at innboforsikringen kun dekker skade og tyveri i hjemmet. Å reparere en skadet bunad kan bli en kostbar affære, derfor anbefaler vi å forsikre bunaden for å sikre deg mot skader og tyveri, sier Opedal.

Tips dersom du skal reise med bunad:

Har du bunadskniv og skal reise med fly må den som regel sendes som innsjekket bagasje.

– Det er kun bunadskniver av bunadssølv som kan sjekkes inn som bagasje, dette har med sikkerhetskontrollen på flyplassene å gjøre. Skulle du være så uheldig å miste bunadskniven fra innsjekket bagasje gjør vi et unntak for denne, sier han.

Nålen på søljen kan ikke være lengre enn 6 cm. dersom den skal i håndbagasje.

Bladet på bunadskniv kan ikke være lengre enn 6 cm. dersom den skal i håndbagasje.

Husk også at de fleste flyselskap har en maksgrense på vekt på håndbagasje, det kan være lurt å reise med bunaden på.

På Oslo lufthavn Gardermoen er det gjerne en egen sluse for alle reisende i bunad 16. og 17. mai.

Det kan være smart å være litt forberedt dersom du skal ha bunaden og bunadssølv gjennom sikkerhetskontrollen som håndbagasje på flyplassen. Samle smykkene i en smykkepose eller smykkeskrin og vis det frem når du forteller at du har bunad med i håndbagasjen.

Slik behandler du bunaden: