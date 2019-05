Slik blir 17-Mai programmet i Bodø

I dag ble programmet for 17.Mai feiringen i Bodø offentliggjort. Komiteen har jobbet med programmet helt siden januar, se programmet her:

I år som i fjor vil togene gå den nye ruten. Det vil si at togene avslutter ved Stormen bibliotek og konserthus, og ikke i Solparken som har vært tidligere.

Komiteleder Ali Horori forteller at komiteen har jobbet med programmet helt siden januar og at de gleder seg til å invitere alle byens innbyggere til fest.

– Vi har bestilt kanonbra vær og alt er under kontroll, så vi gleder oss til 17.Mai feiring med byens innbyggere nå, så Horori på pressekonferansen hvor programmet ble lagt fram.

I år så er det Alstad Ungdomsskole og to elever som er så heldige å få holde hovedtalen i forbindelse med skolens 50-Års jubileum når skoletogene ankommer Stormen, når borgertoget ankommer er det Per-Arild Kondradsen som holder talen.

Politiet var også tilstedet under pressekonferansen og Thorben Westergård i Salten politidistrikt kunne fortelle at de har alt på plass, samt at de anbefaler alle å droppe bilen 17. Mai så langt det lar seg gjøre.

– Sentrumskjernen er fysisk stengt under hele dagen. Sjøgata vil være åpen fra snippen med runkjøring nede ved busstasjonen hvor billistene kan snu å kjøre tilbake. Parkeringsplassene i sentrum er også stengte, sa politimannen under pressekonferansen.

Programmet komiteen har satt opp starter allerede klokken 07.00 på morgenen og varer helt til 21.00 på kvelden.

07.00 Musikk i gatene – Bodø Janitsjar spiller i området rundt sentrum sykehjem.

07.05 Speidersamling – Oppmøte v/speiderbarnehagen. Bodø Harmonimusikk spiller.

07.25 Avmarsj speidertog – Fra Sivert Nielsens gate til Domkirkens Tårnfot via Stormen hvor det skal være flaggappell.

08.00 Flaggappell ved Stormen bibliotek og konserthus v/forsvaret – Even Furdal Wold, Bodø Harmonumusikk spiller.

08.10 Speiderne legger ned blomster ved kongestatuen – Bodø Harmonumusikk spiller.

08.30 Bekransning av de falnes minnestein ved domkirkens tårnfot – Bodø Harmonimusikk spiller, tale ved forsvaret.

08.50 Bekransning av minnemonumentet etter 22. Juli – V/ 17.Mai komiteen

09.00 Bekransning av monument for britiske flygere ved norsk luftfartsmuseum – Tale ved representant fra Luftforsvaret. Bodø Janitsjjar spiller.

09.15 Stadiontunet Sykehjem – Bodø Janitsjar spiller.

09.30 Barnehagetoget med Pelle Politibil og Bodø Paradekorps – Avmarsj 09.30, frammøte ved Bankgata Kunstgressbane. Rute fra torvgata til Stormen.

09.30 Bekransning krigsseilernes minnesmerke ved Bodø Krigshistorie Museum – Tale ved forsvaret.

Skoletog – For tider til de forskjellige skolene se bilde nederst i saken.

11.10 Skoletoget ankommer Stormen. – Bodø Harmonimusikk spiller «Ja vi elsker». Dans og sang, samt taler.

11.30 Fest for eldre i Bodin leir – Billetter hentes i servicetorget i Postgården t.o.m 15. Mai. Billettene er gratis.

12.00 Gudstjeneste i Bodø Domkirke

12.15 Salutt fra Nyholmen Skandse

12.30 Hurtigruten – MS Midnattsol legger til ved hurtigrutekaia. Dans ved Bodø Folkedanslag.

14.00 Konsert i Stormen Konserthus – Festkonsert med Arktisk Filharmonis Sinfonietta, Domkirkens sangskoles jentekor og Bodø Harmonimusikk.

15.30 Borgertog – Frammøte Bankgata Kunstgressbane 15.40. Avmarsj 16.00 . Rute: Bankgata – Stormen. (For togorden se bilde nederst i saken)

17.00 Borgertoget Ankommer stormen – Hovedtale v/Per-Arild Konradsen. Alstad Skolekorps spiller. Dans v/BUL Bodø. Sportsinnslag av B&OI. Gitar og sang v/Eli Johanne Berg og Kim Lie.

18.00 Hunstad Kirke – Fest for alle

18.00 Bodø Domkirke Nasjonal Festaften – Tradisjonen tro inviterer Bodø Domkirke til Nasjonal Festaften på Nasjonaldagen. Billettsalg i døra.

21.00 Flaggappell ved Stormen Bibliotek og konserthus v/Forsvaret

For skolens program se bilde under.

