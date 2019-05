Slutter med sport

I en årrekke har det vært kjent for de fleste bodøværinger at andre etasje i glasshuset er plassen å dra om man skal kose seg med sport på skjermene, det er imidlertid snart over.

Etter Champions League finalen 1. Juni kutter nemlig sportsbaren i glasshuset ut all sport og endrer konsept. De skal ikke lengre hete Smiths Sportsbar og bytter nå navn til «Valhall», noe sjefen selv håper blir populært.

– Jeg synes Valhall er et tøft navn. Det er dit man drar hver dag for å drikke og spise, sier Trond Kristian Solås til Bodø By.

Grunnen til at Smiths kutter ut sport er riktig nok ikke på grunn av den tøffe konkurransen, men på grunn av urimelige vilkår og priser fra TV2.

– Vi har prøvd knallhardt å få det til å gå rundt som sportsbar, men da TV2 kom med en sterk prisøkning i slutten av april gjeldende for neste sesong Premier League, valgte vi rett og slett å kutte ut fotballen. For oss ble økningen i prisen fra TV2 på ca 130 000 kroner i året, og det kan vi ikke være med på. Det er knalltøft å drive sportsbarer allerede, og med denne økningen kunne vi ikke fortsette. Det er ingen tvil om at TV2 helst ser at hver enkelt kjøper sitt eget Sumo-abonnement i stedet for å gå ut og se kampene på pub sammen med venner, sier Solås.

Med det er det slutt for den populære sportsbaren i glasshuset, men det vil fortsatt være gode muligheter for å komme i lokalene for god mat og drikke igjen etter 12. Juni, da åpner de igjen i ny drakt.

– Vi er allerede i gang med å teste ut nye retter som skal inn på vår nye meny. Noen av dagens toppselgere blir med videre, men mye skal bli helt nytt. De som har besøkt oss i det siste, har fått et lite innblikk i hva vi tenker oss. Tilbakemeldingene på «test-rettene» vi har presentert, har vært veldig gode. Selv om det er synd at vi ikke lenger skal vise fotball og sport, gleder vi oss stort til å gjenoppstå som gastropuben Valhall, sier Solås.

