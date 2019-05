Stem frem Anders sitt prosjekt

Tidligere i år ble Anders Hammer overrasket under en direktesendt Tippelaget-sending, hvor han vant Jobzone sin raushetspris. Nå har han valgt et prosjekt som kan vinne en stor pengepreime.

For da Tippelagets store sønn ble overrasket mitt i sendingen fikk han allerede da, i tillegg til kake og diplom, en liten pengepremie til seg selv på 5000,- kroner. Men den virkelig gulleroten i kaken kjemper han om nå.

Alle som vant Jobzone sin pris på de forskjellige kontorene spredt over landet er nemlig med i trekingen om en pengepreime på hele 100.000,- som skal gå til å realisere et verdig prosjekt vinneren brenner for. Nå har altså Anders bestemt sitt prosjekt, og trenger din stemme!

Slik beskriver han prosjektet selv:

«Dette er et prosjekt for folk som har vært i rusbehandling, annen behandling og/eller soning eller andre forhold som har satt dem ut av samfunnet for en periode. Det finnes mennesker som isolerer seg i frykt for å treffe gamle kjente og på den måten kan bli påvirket eller trigget til tilbakefall. Kafeen vil også kunne fungere som en møteplass både for pårørende og barn av de det gjelder. Kafeen vil være i regi av RIO, rusmisbrukernes interesseorganisasjon, og den vil være brukerstyrt av tidligere rusmiddelavhengige. Denne type arena vil også gi arbeidstrening og sosialisering tilbake til samfunnet. De er nå på leting etter lokaler til oppstart. Disse møteplassene er i gang flere steder i Nord-Norge og fungerer veldig bra. Dette er en vinn- vinn situasjon på flere plan.»

Klikk deg inn her for å gi din stemme til Anders sitt prosjekt:

Stem på Anders her!